Ibrahimovic re degli over-30: miglior marcatore del ventennio

La statistica di Opta Sport premia Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi venti anni risulta essere il bomber veterano più prolifico.

Infinito Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese anche a 39 anni resta uno dei calciatori più chiacchierati e allo stesso tempo decisivi del calcio internazionale.

La statistica pubblicata oggi da Opta Sport conferma quanto sia determinante e letale Ibra. Il calciatore del Milan risulta infatti il miglior marcatore over-30 degli ultimi venti anni.

Il dato prende a riferimento i calciatori che hanno militato nei migliori campionati d’Europa dal 2000 ad oggi. Ibrahimovic domina con 167 reti segnate dopo aver compiuto i trent’anni di età.

Al secondo posto compare un italiano: l’ex Udinese Antonio Di Natale, che si è fermato a quota 162. Ancora in lizza Cristiano Ronaldo, con 158 reti messe a segno tra Real Madrid e Juventus come veterano.

167 – Zlatan #Ibrahimovic is the player with the most goals (167) after turning 30 years old in the top-5 European Leagues since 2000. Star. pic.twitter.com/IB9NuHCemp

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2020