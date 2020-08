Schick lascia l’Italia: è fatta per il ritorno in Bundesliga

Niente Milan per Patrik Schick. L’attaccante ceco della Roma vola nuovamente in Germania in vista della prossima stagione.

Uno dei nomi accostati al Milan per l’attacco ha scelto di lasciare definitivamente l’Italia. Patrik Schick fa le valigie e torna in Germania.

Schick, centravanti di proprietà Roma, giocherà con il Bayer Leverkusen nella prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio i giallorossi ed i tedeschi hanno oggi raggiunto l’accordo sulla base di 28 milioni più bonus.

L’ex Sampdoria dunque ha preferito la Bundesliga rispetto alle proposte italiane. Il Milan si era interessato soprattutto tramite Ralf Rangnick, quando il manager tedesco era vicino a diventare nuovo tecnico rossonero.

Il rinnovo di Ibrahimovic però ha frenato un’eventuale trattativa per Schick. Dunque via libera per il Leverkusen, che dopo le cessioni di Havertz e Volland ha scelto di puntare forte sul calciatore ceco.

