Sportmediaset – Bakayoko al Milan, il Chelsea fa lo “sconto”

Il Chelsea abbassa le pretese sul prezzo del riscatto di Tiemoué Bakayoko, adesso più vicino al ritorno al Milan. Vicinissimo Brahim Diaz del Real Madrid.

Il Milan ha praticamente chiuso l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, ma non solo. Anche la trattativa per l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid è in dirittura d’arrivo.

Da Sportmediaset giunge conferma che è praticamente fatta per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione da circa 20 milioni di euro che include la possibilità per il Real Madrid di riacquistare il cartellino del giocatore in futuro. I blancos si sono garantiti la cosiddetta clausola di recompra.

Il Milan continua anche a trattare con il Chelsea per il ritorno di Tiemoué Bakayoko, che ha già detto sì e si abbasserà l’ingaggio a circa 3 milioni netti a stagione. Sportmediaset rivela che dal club londinese è arrivata un’apertura importante sulla cifra del riscatto del giocatore. I Blues sono disposti a chiedere meno dei 30 milioni pretesi finora.

