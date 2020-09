Calciomercato Milan, attesa per Bakayoko

Timemoué Bakayoko completerà il reparto di centrocampo con Kessie, Bennacer e Tonali. E’ solo questione di tempo. Le ultime novità

L’acquisto di Sandro Tonali, per il quale si aspettano solo le visite mediche e la firma, cambia la posizione del Milan nei confronti di Timemoué Bakayoko.

Il centrocampista – lo ribadiamo fortemente – è ancora un obiettivo concreto dei rossoneri, intenzionati a trovare un accordo con il Chelsea per riportarlo in Italia. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, il Milan, adesso, è però più tranquillo.

I rossoneri, grazie all’acquisto di Tonali, non hanno fretta di chiudere, consapevoli che di fronte hanno una società che vuole vendere. Bakayoko dovrà forse aspettare ancora un po’ per realizzare il sogno di tornare a vestire la maglia del Milan. La trattativa con gli inglesi sta proseguendo e si sta discutendo di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

