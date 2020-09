Ex Milan – Higuain, destino segnato: lo aspetta la MLS

Gonzalo Higuain è pronto a lasciare l’Italia dopo la rottura con la Juventus: si alimentano le voci su un passaggio in America.

L’avventura italiana di Gonzalo Higuain sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante della Juventus ha ormai rotto con il club bianconero.

Lo ha affermato in conferenza stampa Andrea Pirlo, neo tecnico bianconero, facendo intendere come Higuain non farà parte della rosa in vista della prossima stagione.

L’ex Milan e Napoli è dunque vicino a fare le valigie. Per lui si continua a vociferare di un trasferimento piuttosto esotico e distante. La MLS statunitense sembra pronta ad accoglierlo.

Higuain, secondo Tuttosport, dovrebbe raggiungere l’Inter di Miami, club di proprietà di David Beckham. Il ‘Pipita’ ritroverebbe l’ex compagno di squadra Blaise Matuidi, appena ingaggiato dalla squadra americana.

Un finale di carriera dunque oltreoceano per l’argentino, che però deve ancora accordarsi per la buonuscita con la Juventus.

