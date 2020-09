Inter, Ausilio su Tonali: “Mai trattato, ma ci piaceva”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del passaggio di Sandro Tonali al Milan, confermando che i nerazzurri dovevano prima cedere e poi formulare un’offerta per il centrocampista.

Il lungo duello di mercato tra Milan e Inter per Sandro Tonali è stato vinto dai rossoneri. Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è tornato sul passaggio del giocatore alla corte di Stefano Pioli: “Tonali ci piaceva, ma sono state dette cose imprecise. Non l’abbiamo mai trattato, quindi non l’abbiamo mai avuto in mano”.

Ausilio ha poi confermato i motivi che hanno spinto l’Inter a non affondare il colpo per il centrocampista classe 2000: “Al momento l’Inter non può fare un investimento di quel tipo. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo e dovevamo prima sfoltire”.

Parole che confermano in realtà quanto vociferato in questi giorni che hanno segnato il passaggio di Tonali al Milan. L’Inter ha cercato di prenderlo, ma necessitava di una cessione per far sì che potesse formulare un’offerta. Una cessione non è arrivata e Tonali è stato acquistato dal Milan.

Alex Baldarelli