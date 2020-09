Milan, Lazio interessata a Paquetà? Ecco la verità

Nonostante alcuni rumors di calciomercato dessero la Lazio su Lucas Paquetà, in realtà il club capitolino non sarebbe interessato al giocatore del Milan.

Il Milan sta definendo alcune operazioni in entrata per rinforzarsi per la nuova stagione. Sono a un passo Sandro Tonali del Brescia e Brahim Diaz del Real Madrid. Inoltre è in corso la trattativa per Tiemoué Bakayoko del Chelsea.

Ma la società rossonera deve anche cedere alcuni giocatori ritenuti non centrali per il progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli. Tra coloro destinati a lasciare Milanello c’è Lucas Paquetà, autentica delusione della scorsa annata dopo aver positivamente impressionato nei primi mesi a Milano.

Al momento non risultano offerte importanti per il trasferimento dell’ex Flamengo. Il Milan deve venderlo ad almeno 25 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. Tuttavia, non ci sono proposte di questo tipo per l’acquisto del centrocampista brasiliano.

Nelle scorse ore erano emersi rumors inerenti un’offerta di prestito con diritto di riscatto da parte della Lazio. Ma oggi il quotidiano Tuttosport spiega che non trovano conferme le indiscrezioni inerenti un interesse da parte del club biancoceleste per Paquetà.

Il Milan in generale sembra anche disposto a discutere sulla base della formula del prestito, però vuole inserire l’obbligo di riscatto. Vedremo se nelle prossime settimane qualcosa si sbloccherà. La società di via Aldo Rossi spera di riuscire a piazzare il giocatore brasiliano, bisognoso di cambiare aria per rilanciarsi dopo una stagione negativa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sportmediaset – Brahim Diaz pronto a volare a Milano: le ultime