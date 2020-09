CorSport – Milan, Brahim Diaz: i dettagli dell’accordo

Il Milan ha trovato l’accordo nella giornata di ieri per il passaggio di Brahim Diaz in rossonero. Il giocatore arriverà dal Real Madrid in prestito secco. Durante la stagione verranno discussi i termini del riscatto.

Il Milan ha voluto completare l’acquisto di Brahim Diaz il prima possibile e l’accordo con il Real Madrid è stato fissato sul prestito secco. Come riporta il Corriere dello Sport, i due club si sono stretti la mano con l’intento di riaggiornarsi lungo la stagione per discutere dell’eventualità del riscatto da parte del Milan. I rossoneri proveranno in tutti i modi a convincere gli spagnoli a privarsi definitivamente del giocatore, ma non sarà facile.

Il Real Madrid ha acquistato Brahim Diaz dal Manchester City per 17 milioni di euro la scorsa estate e vede nel trequartista un giocatore in grado di indossare la maglia delle merengues e fare la differenza. Un accordo che per il momento fa felici tutti, perché il Real darà al proprio gioiello la possibilità di giocare con più continuità e il Milan avrà nuova qualità tecnica a disposizione da subito.

MILAN, LA DIFESA HA BISOGNO DI RINFORZI