Calciomercato Milan, Brahim Diaz è in Italia: oggi le visite

Brahim Diaz è in Italia! Il volo del centrocampista è atterrato poco fa alla Malpensa. Oggi le visite mediche. Le ultime news di Calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Brahim Diaz sarebbe atterrato in Italia proprio in questi minuti. Acquistato dal Real Madrid in prestito secco, il calciatore stamattina ha preso il primo aereo disponibile per Malpensa. Comincia quindi questa nuova avventura coi rossoneri per il centrocampista, un profilo duttile e di prospettiva.

La formula, ripetiamo, è il prestito secco, ma è probabile che Milan e Real Madrid si incontreranno per provare ad inserire un diritto di riscatto o anche un obbligo. Sicuramente in questo momento si tratta di un’operazione rischiosa, ma la stagione sta per cominicare e i rossoneri non possono perdere tempo.

In giornata Brahim Diaz dovrebbe svolgere le visite mediche presso la clinica La Madonnina; prima, però, il tampone. Probabilmente, se tutto andrà liscio, firmerà il contratto in serata.

BRAHIM DIAZ AL MILAN: I DETTAGLI DELL’ACCORDO