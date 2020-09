Calendario Milan Serie A 2020-2021, tutte le partite dei rossoneri

Finito il sorteggio per il nuovo calendario della Serie A 2020-2021. Ecco tutte le partite del Milan dalla 1^ alla 38^ giornata.

La nuova Serie A è nata! Poco fa infatti è terminato il sorteggio del calendario per la stagione 2020-2021. I rossoneri cominciano da Siro Siro contro il Bologna. Un nuovo incontro ravvicinato quindi con Sinisa Mihajlovic per il Diavolo, ex allenatore e grande amico di Zlatan Ibrahimovic.

Non bisogna aspettare troppo tempo per il primo evento succoso dell’anno: alla 4^ giornata infatti c’è già il derby di Milano contro l’Inter. Per la Juventus, invece, la sfida è in programma alla 16^.

Subito dopo il derby il Milan affronterà la Roma, quindi saranno due settimane molto difficili per Stefano Pioli e i suoi. Poco dopo, all’8^, c’è il Napoli di Gattuso al San Paolo.

Alla 14^ giornata la squadra di Pioli andrà all’Olimpico per affrontare la Lazio, mentre l’ultima partita sarà contro l’Atalanta. Adesso andiamo a vedere insieme il calendario completo del Milan giornata per giornata.

SERIE A 2020-2021, IL CALENDARIO COMPLETO

Serie A 2020-2021, il calendario del Milan

1^ giornata (20 settembre 2020 – 31 gennaio 2021)

Milan-Bologna

2^ giornata (27 settembre 2020 – 7 febbraio 2021)

Crotone-Milan

3^ giornata (4 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021)

Milan-Spezia

4^ giornata (18 ottobre 2020 – 21 febbraio 2021)

Inter-Milan

5^ giornata (25 ottobre 2020 – 28 febbraio 2021)

Milan-Roma

6^ giornata (1 novembre 2020 – 3 marzo 2021)

Udinese-Milan

7^ giornata (8 novembre 2020 – 7 marzo 2021)

Milan-Hellas Verona

8^ giornata (22 novembre 2020 – 14 marzo 2021)

Napoli-Milan

9^ giornata (29 novembre 2020 – 21 marzo 2021)

Milan-Fiorentina

10^ giornata (6 dicembre 2020 – 3 aprile 2021)

Sampdoria-Milan

11^ giornata (13 dicembre 2020 – 11 aprile 2021)

Milan-Parma

12^ giornata (16 dicembre 2020 – 18 aprile 2021)

Genoa-Milan

13^ giornata (20 dicembre 2020 -21 aprile 2021)

Sassuolo-Milan

14^ giornata (23 dicembre 2020 – 25 aprile 2021)

Milan-Lazio

15^ giornata (3 gennaio 2020 – 2 maggio 2021)

Benevento-Milan

16^ giornata (6 gennaio 2020 – 9 maggio 2021)

Milan-Juventus

17^ giornata (10 gennaio 2020 – 12 maggio 2021)

Milan-Torino

18^ giornata (17 gennaio 2020 – 16 maggio 2021)

Cagliari-Milan

19^ giornata (24 gennaio 2020 – 23 maggio 2021)

Milan-Atalanta