Milan, oggi amichevole col Novara: tre tempi da 20′

Il Milan giocherà oggi alle 17.00 a Milanello la sua prima amichevole stagionale. I rossoneri affronteranno il Novara in una gara da tre tempi da venti minuti ciascuno. Sarà l’occasione per la prima sgambata della squadra di Pioli a ritmi ancora blandi. Il Novara disputerà quest’anno il campionato di Serie C. La partita sarà trasmessa da Milan TV.

Come riporta Tuttosport, saranno assenti Donnarumma, Calhanoglu, Rebic e Kjaer, oltre ai giovani Pobega e Gabbia, impegnati con l’Under 21, così come Saelemaekers. Daniel Maldini e Lorenzo Colombo saranno con l’Under 19, mentre Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio devono recuperare dai guai fisici. Presente Zlatan Ibrahimovic.

Sarà importante testare la condizione fisica in vista del primo impegno stagionale del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri scenderanno ancora in campo sabato alle 20.45 a San Siro contro il Monza di Galliani e Berlusconi e mercoledì 9 alle 17.00 contro il Vicenza ancora a Milanello.

