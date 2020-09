CorSport – Da Tonali a Bakayoko: Milan progetto giovani

Il Milan continua la sua linea verde con l’innesto di Sandro Tonali e quello probabile di Tiemoué Bakayoko: rossoneri squadra più giovane della Serie A.

Sandro Tonali e i prossimi acquisti rientreranno sempre nell’ottica di rinforzare i rossoneri, mantenendo sempre bassa l’età media. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan vuole raggiungere l’obiettivo Champions con giocatori giovani e che diano garanzie dal punto di vista fisico.

Tonali nella scorsa stagione ha saltato solo due partite con il Brescia per infortunio e lo stesso Tiemoué Bakayoko – che dovrebbe arrivare a breve – è un centrocampista che, stando a quanto visto due anni fa in rossonero, difficilmente sta fuori per problemi fisici. Una mediana, completata da Ismael Bennacer (22 anni) giovane e forte.

Senza dimenticare Tommaso Pobega. Il classe 1999 è rientrato dal prestito al Pordenone e si giocherà le sue chance al Milan in questa stagione. Un ulteriore tassello che rientra nella linea verde portata avanti dal Milan. In Europa solo Lipsia, Real Sociedad e Schalke 04 hanno un’età media più bassa.

