Milan Novara dove vedere: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Amichevole Milan-Novara oggi a Milanello alle ore 17:00. Ecco come vederla in diretta tv e streaming.

Il Milan si prepara per la prima partita del nuovo anno. Dopo aver chiuso il campionato un mese fa, adesso la squadra di Stefano Pioli (confermato dopo l’ottimo periodo post-Covid) è già pronta per ricominciare. Fra meno di due settimane i rossoneri giocheranno i preliminari di Europa League, mentre il 19 settembre partirà il campionato.

Oggi alle 17:00 è in programma la prima amichevole di questo pre-campionato. Non sarà l’unica, perché il Milan giocherà anche contro Monza e Chievo Verona. Quello contro il Novara è un appuntamento fisso e, come ogni anno, si giocherà a San Siro in tre tempi da 20′. Sarà una buona occasione per Pioli per vedere a che punto è la sua squadra dal punto di vista visita.

Amichevole Milan-Novara, dove vederla

L’amichevole Milan-Novara è visibile sia su Sky che su DAZN perché è un’esclusiva Milan TV. Per l’emittente satellitare il canale è il 230, ma bisogna avere l’abbonamento alla tv ufficiale del Milan. Altrimenti sarà visibile su DAZN, incluso nel normale abbonamento.

Per vederla in TV bisogna avere una Smart TV oppure accedere all’app tramite PlayStation o Xbox. Invece per lo streaming basterà accedere al sito oppure scaricare l’app per Smartphone e Tablet, disponbiile gratuitamente su iOS e Android. Una bella occasione per rivedere il Milan in campo dopo un mese di assenza.

