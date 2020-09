Milan, sorpresa Roback: promosso da Leao

Buona la prova di Emil Roback. L’attaccante protagonista di Milan-Novara ha mostrato tutte le sue qualità. E’ così arrivata la promozione di Leao

Ci aveva pensato Zlatan Ibrahimovic ad incoronare Emil Roback. Il bomber rossonero, con una storia su Instagram, nella giornata di ieri, ha scritto che il giovane classe 2003 rappresenta il futuro del Milan.

Oggi, nella prima amichevole contro il Novara, l’ex Hammarby ha mostrato a tutti la sua classe. Roback è stato certamente la sorpresa della prima uscita stagionale dei rossoneri.

Per l’attaccante dribbling, sprint, assist (decisivo quello per Laxalt) e gol (annullato per fuorigioco). Un’ottima prova, dunque, promossa dal mondo del web e anche da Rafael Leao. Il portoghese lo ha definitivo un crack su Twitter.

