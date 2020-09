Roback: “Felice di essere un calciatore del Milan”

Il post pubblicato su Instagram da Roback dopo l’amichevole contro il Novara. Ecco le sue parole da rossonero.

Emil Roback ha fatto il suo debutto non ufficiale con il Milan contro il Novara. Una buona partita la sua, con tanti spunti interessanti. Tanto da guadagnarsi la “promozione” di Rafael Leao.

Sul suo account Instagram ha pubblicato una foto insieme alla dirigenza e con la maglia rossonera poco dopo aver firmato il contratto. Ecco di seguito il contenuto della didascalia: “Sono felice di aver firmato il contratto e di essere un calciatore del Milan. Guardo avanti per tutto. Grazie all’Hammarby per tutto, mi sono divertito in questi anni. Grazie ancora“.