Calciomercato Milan, vice Donnarumma: altra idea italiana

Stefano Pioli è in attesa di novità di mercato anche per quanto riguarda la porta. Il Milan, al momento, si sta affidando ai fratelli Donnarumma ma Antonio, come successo negli ultimi anni, sembra destinato a ricoprire il ruolo di terzo.

Serve dunque un vice Gigio, dopo la partenza di Reina, che difenderà la porta della Lazio. Negli ultimi giorni si sono fatti tanti nomi: in cima alla lista c’è sempre Begovic, tornato al Bournemouth, ma la trattativa non si è ancora sbloccata per via dell’alto ingaggio (2 milioni di euro netti a stagione).

Attenzione dunque ad altre piste: si è pensato a Mirante della Roma e a Neto, in uscita dal Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infine, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio anche per Consigli del Sassuolo. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero risultare decisivi.

