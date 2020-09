Milan-Bologna alla 1.a giornata | I precedenti

Sarà il Bologna la prima sfidante del Milan nel prossimo campionato di Serie A. L’esordio in casa coi rossoblu non è una novità.

L’urna della Lega Serie A ha svelato quale sarà la prima sfidante del Milan in campionato, che partirà ufficialmente il 19-20 settembre prossimi.

Il Bologna sarà la prima sfidante della squadra di Stefano Pioli. I felsinei esordiranno a San Siro con l’obiettivo di rovinare il debutto casalingo del Milan, e di vendicarsi del recente 5-1 subito nell’ultima stagione.

Nella storia dei rossoneri già per due volte l’esordio in campionato ha visto il Milan ospitare il Bologna in casa propria.

Il Bologna al debutto: i precedenti in casa del Milan

Il primo precedente risale al 12 settembre 1998. Il Milan inizia il campionato che porterà allo Scudetto targato Alberto Zaccheroni proprio battendo il Bologna in casa. Finisce 3-0, con una grande prestazione dell’esordiente rossonero Oliver Bierhoff. Il tedesco segna una doppietta e manda in porta Leonardo per l’assist del terzo gol.

Meno positivo il secondo precedente, datato 31 agosto 2008. Il Milan è euforico, perché è il giorno dell’esordio in A di un certo Ronaldinho, oltre che del ritorno a San Siro del figliol prodigo Andriy Shevchenko. Ma sarà una gara stregata.

Il Bologna parte fortissimo e va in vantaggio con il solito Di Vaio. Ma Dinho illumina la scena, sfiora il gol e manda a segno Massimo Ambrosini per il meritato pareggio. Nella ripresa la squadra di Ancelotti spreca l’impossibile e viene punita nel finale dalla bordata di Valiani. 2-1 per gli ospiti ed esordio amarissimo.

LEGGI ANCHE -> FOFANA ANCORA NEL MIRINO DEL MILAN