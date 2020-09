Sportmediaset – Bakayoko vicinissimo: trattativa in chiusura

Bakayoko è ad un passo dal Milan! Le ultime news di Calciomercato da Sportmediaset. La trattativa è in dirittura d’arrivo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan è vicinissimo a chiudere la trattativa per Tiemoué Bakayoko. L’operazione con il Chelsea è in dirittura d’arrivo: 3 milioni per il prestito, 30 milioni per il diritto di riscatto fra un anno.

Il francese è il secondo colpo a centrocampo dopo quello di Sandro Tonali, atteso a Milano la prossima settimana per le visite mediche e la presentazione. La trattativa è fatta, i documenti sono stati firmati. Potrebbe arrivare in Lombardia proprio insieme a Bakayoko.

Intanto il Milan accoglie Brahim Diaz: stamattina a Casa Milan ha firmato il contratto, oggi farà allenamento con la squadra a Milanello. Comunicazione ufficiale nelle prossime ore.

TONALI AL MILAN: ECCO QUANDO ARRIVA