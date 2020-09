Sky – Milan-Bakayoko, cifra del riscatto alta. Contatti per Vina

Le ultime news sul Calciomercato del Milan. Si tratta con il Chelsea per Bakayoko, nuovi contatti con Vina per sostituire Laxalt.

Il Milan porta avanti la trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. L’obiettivo è trovare la soluzione migliore: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiesto al procuratore del calciatore di continuare a discuterne. Il problema è la cifra del riscatto fissata dai Blues: è di 33-35 milioni circa, mentre il Milan vorrebbe piazzarla a 30. In ogni caso, spiega Sky Sport, la trattativa procede in maniera positiva e ci sono sensazioni buone.

Capitolo secondo portiere: Maldini rivorrebbe Begovic, ma l’offerta di ingaggio non copre lo stipendio che percepisce al momento al Bournemouth. Ecco perché si valuta Sportiello dell’Atalanta. Intanto potrebbe andar via anche Diego Laxalt: per sostituirlo ci sono nuovi contatti con Vina, il terzino sinistro del Palmeiras già cercato a gennaio.

TONALI AL MILAN: FISSATE LE VISITE MEDICHE