Calciomercato Milan, colpo Florentino: summit per il centrocampista

E’ in corso un incontro a Milano tra Paolo Maldini e l’agente di Florentino Luis. Il centrocampista è da tempo sul taccuino del club rossonero

Come vi abbiamo raccontato, c’è da registrare una frenata sulla trattativa che dovrebbe portare Tiemoué Bakayoko. Il Chelsea non abbassa le pretese sulla cifra del riscatto, che resta alta (32 milioni di euro).

Il Milan, che si aggiornerà con i londinesi nei prossimi giorni, porta avanti così altri discorsi per le alternative. Una di queste è certamente rappresentata da Florentino Luis, che continua ad essere sul taccuino della dirigenza rossonera.

Paolo Maldini – come raccontato da Calciomercato.com – starebbe incontrando l’agente del giovane centrocampista portoghese in un noto hotel di Milano. Ricordiamo che su Florentino c’è anche il Fulham, che si è visto respingere un’offerta da un milione di prestito più 18 per il riscatto.

Ore 19.20 – E’ terminato il summit tra le parti: chiacchierata interlocutoria. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse saltare l’affare Bakayoko.

