Brahim Diaz: “Molto felice di arrivare in questo club”

Brahim Diaz ha postato un tweet con le prime dichiarazioni significative da giocatore del Milan: “Primo giorno di allenamento. Sono molto felice di arrivare in questo grande club”.

Non solo su Instagram, Brahim Diaz ha voluto dire la sua anche su Twitter: “Primo giorno di allenamento. Sono molto felice di arrivare in questo grande club“. Lo spagnolo sembra molto entusiasta di potersi giocare le sue carte con la maglia del Milan. La sua avventura al Real Madrid era stata abbastanza anonima fino a questo momento e l’arrivo in rossonero potrebbe far decollare la sua carriera. La voglia di incidere sembra molta già dal primo allenamento e il feeling con il tecnico Pioli sembra già consolidato.

Il giocatore si è trasferito al Milan in prestito secco senza diritto di riscatto, ma non è escluso che durante la stagione venga inserito un diritto di riscatto a favore dei rossoneri per tramutarlo in trasferimento a titolo definitivo. Il Real non vuole perdere il giocatore, ma una buona offerta del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. L’approccio di Brahim Diaz con il mondo rossonero è sicuramente positivo.

