Milan, il report da Milanello: c’è Castillejo

Il Milan si è ritrovato questa mattina in vista della sfida amichevole contro il Monza. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Pioli

Continua senza sosta la preparazione del Milan per la nuova stagione. Il gruppo di Stefano Pioli, che ha visto in campo anche Samu Castillejo, si è allenato a Milanello dopo essersi ritrovato alle 9.30 per la colazione.

Il REPORT

Attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per la prima parte dell’allenamento, dedicata al lavoro fisico-atletico con una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità.

I rossoneri – si legge sul sito ufficiale del club – hanno concluso la sessione odierna con una serie di esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto.

Il programma di domani, sabato 5 settembre prevede, oltre alla partita amichevole con il Monza in programma a San Siro alle 20.45, anche una sessione di allenamento al mattino a Milanello alle 10.30.