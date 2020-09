Calciomercato Milan – Jovic pista aperta ma complicata: le ultime

Le ultime informazioni su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che è ancora nel mirino del Milan nonostante la conferma di Ibra.

Si continua a fare il nome di Luka Jovic per l’attacco del Milan. Una pista tutt’altro che decaduta, nonostante i rossoneri abbiano puntato ancora sull’instancabile Zlatan Ibrahimovic.

Il profilo del serbo continua a piacere al club milanese, visto che il discorso con il Real Madrid era stato aperto nel recente passato, quando la conferma di Ibra appariva tutt’altro che scontata.

Il classe ’97 è in uscita dal Real, visto che non viene più considerato un elemento utile alla causa. Ma secondo Tuttosport resta un’opzione molto complicata per il Milan. Difficilmente i blancos concederanno un prestito gratuito ai rossoneri per Jovic, la trattativa rischia di essere ben più complessa e costosa.

Al Milan servirebbe certamente un altro attaccante da affiancare a Ibrahimovic, Rebic e Leao, una prima punta di riserva che possa dare manforte ai titolari. Puntare su Jovic al momento sembra un lusso, ma non è detto che tale pista possa arenarsi. A inizio ottobre, con il calciomercato agli sgoccioli, potrebbe succedere di tutto anche in questo senso.

