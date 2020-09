Milan, prezzo di Paquetá fissato. Ipotesi Fiorentina più lontana

Il Milan ha stabilito la valutazione di Lucas Paquetà ed è in attesa di offerte. Il club rossonero non vuole fare minusvalenza. Intanto la Fiorentina si defila.

Il futuro di Lucas Paquetà rimane da definire. Il Milan è disponibile a trattare la cessione, ma in questo momento mancano le offerte giuste per il trasferimento.

Il club rossonero ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo del cartellino del giocatore brasiliano. Una cifra che consentirebbe di evitare una minusvalenza a bilancio. L’ex Flamengo è costato circa 38 milioni, un investimento che ad oggi non si è rivelato azzeccato.

Il Milan spera di riuscire a piazzare il 23enne centrocampista, in modo tale da avere ulteriori risorse per il calciomercato in entrata. Le proposte di prestito finora arrivate non hanno incontrato il gradimento di Paolo Maldini e Frederic Massara. Probabilmente servirà del tempo per riuscire a concretizzare la cessione di Paquetà.

Intanto l’ipotesi Fiorentina sembra vicina a sfumare quasi definitivamente. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il club viola è molto vicino a ingaggiare Giacomo Bonaventura a parametro zero. L’ex Milan è rimasto svincolato dopo l’ultima stagione e adesso è un passo dal trasferimento a Firenze.

Secondo il Corriere dello Sport, c’è la possibilità che Paquetà rappresenti la carta giusta per prendere Florentino Luis dal Benfica. Prima di approdare a Milano, il calciatore brasiliano era nel mirino anche della società di Lisbona.

Vedremo quale sarà il futuro dell’ex talento del Flamengo, che intanto ha segnato due gol in amichevole contro il Novara e cercherà di convincere anche nelle prossime partite. Stasera a San Siro c’è il Monza.

