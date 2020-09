Milan-Monza, Brahim Diaz può esordire già stasera

Nell’amichevole di oggi contro il Monza potrebbe esserci subito spazio per il giovane Diaz, fantasista appena arrivato dal Real Madrid.

Questa sera scatta la seconda amichevole per il Milan. I rossoneri a San Siro ospitano il Monza di Silvio Berlusconi, per un test importante ma allo stesso tempo particolare.

Infatti sono tanti gli assenti nelle fila rossonere, dovuti alle convocazioni per le rispettive Nazionali. Esperimenti in vista dunque per Stefano Pioli.

Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere il giorno del debutto in rossonero per Brahim Diaz. Il talento spagnolo è arrivato solo ieri in squadra, allenandosi nel pomeriggio con la squadra di Pioli. Ma nonostante ciò potrebbe essere subito spedito in campo.

Contro il Monza il classe ’99 partirà dalla panchina, ma nel secondo tempo è previsto un suo ingresso in campo. Da capire in quale ruolo Pioli intende provarlo: Diaz può giocare liberamente in tutti e tre i ruoli della trequarti, sia da ala che da fantasista puro.

