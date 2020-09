Milan, oggi amichevole col Monza: mancherà Galliani

Adriano Galliani non dovrebbe essere a San Siro per l’amichevole Milan-Monza. Come per Silvio Berlusconi, è prevista la sua assenza alla sfida di oggi.

Il Milan continua la propria marcia di avvicinamento alla partita del 17 settembre a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Stefano Pioli vuole assolutamente essere pronto per il primo match del preliminare di Europa League. E poi inizierà anche il campionato.

Per mettere ulteriore benzina nelle gambe, stasera i rossoneri affronteranno in amichevole il Monza a San Siro. Alle 20:45 si disputa la gara che vedrà di fronte come avversaria l’attuale squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, due figure importanti della storia del Milan.

Sicuramente sarà assente l’ex patron rossonero, che è risultato positivo all’ormai noto coronavirus Covid-19. È ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano e spera di guarire quanto prima. Oltre a Berlusconi, dovrebbe mancare anche Galliani.

La Gazzetta dello Sport spiega che l’attuale amministratore delegato del Monza è risultato negativo al tampone, ma resterà comunque a casa in isolamento fiduciario. Lunedì verrà sottoposto a un ulteriore test per confermare la negatività al Covid-19.

Nella squadra brianzola ci sarà comunque un po’ di Milan. Infatti, in panchina come allenatore c’è Cristian Brocchi. È stato prima giocatore e poi anche tecnico in rossonero. Anche se lo stadio sarà vuoto, il ritorno a San Siro gli farà comunque un po’ di effetto.

