Serie B, tre positivi nel Chievo: annullata amichevole contro il Padova

Tre positivi nel Chievo. È stata annullata l’amichevole che doveva tenersi in data odierna contro il Padova. Tutti sono asintomatici.

Tre giocatori del Chievo sono risultati positivi al Coronavirus. Per questa ragione è stata annullata l’amichevole che doveva tenersi in data odierna contro il Padova. Tutti i giocatori sono asintomatici e sono stati isolati. I padovani scenderanno comunque in campo, disputando un allenamento a porte chiuse. È lo stesso club clivense a comunicarlo tramite il sito ufficiale. Tutto il gruppo del Chievo è stato sottoposto a nuove analisi.

Prima dell’inizio della stagione nuove positività che fanno stare tutt’altro che tranquillo il mondo del calcio per la ripresa. Le società stanno adottando tutte le misure precauzionali possibili, ma queste nuove positività preoccupano l’intero sistema per l’avvio del nuovo campionato.

MILAN-MONZA: DOVE VEDERLA