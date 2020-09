Benfica, apertura al Milan per Florentino Luis: le ultime

Torna seriamente di moda l’opzione Florentino Luis per il centrocampo del Milan. Il Benfica non si opporrebbe più al trasferimento.

L’incontro di qualche giorno fa in un albergo di Milano non è passato inosservato. I dirigenti del Milan hanno dialogato direttamente con un rappresentante di Florentino Luis, giovane mediano del Benfica.

Un profilo che il Milan in realtà segue da mesi, ma che può tornare seriamente di moda in questa sessione di calciomercato. Lo scrive Tuttosport, che spiega come la candidatura del classe ’99 sia più che realistica.

Il Benfica pare intenzionato a privarsi di Florentino, soprattutto se il tecnico Jorge Jesus dovesse confermare di non ritenerlo un elemento centrale della sua squadra. Un assist al Milan, che negli ultimi tempi ha evidentemente ripreso i contatti con il suo entourage.

I rossoneri prenderebbero Florentino solo con la formula del prestito più diritto di riscatto. Non è da escludere che il club portoghese possa dare l’ok anche a questo tipo di operazione.

In realtà Tiemoué Bakayoko resta la primissima scelta per il centrocampo, anche per l’accordo già raggiunto con il calciatore francese. Ma Florentino Luis è tornato ormai in auge come prima alternativa, imbastendo una trattativa eventuale con tutta la calma del mondo.

