Ibrahimovic attacca Andersson (ct Svezia): “Incompetente”

Ibrahimovic attacca Janne Anderson, il commissario tecnico della Svezia. L’attaccante del Milan lo ha definito incompetente su Twitter.

Zlatan Ibrahimovic, lo sappiamo, non ha peli sulla lingua. L’attaccante del Milan esprime sempre la sua opinione senza mezzi termini, e spesso anche in maniera durissima. Lo ha fatto anche poco fa, sul suo profilo Twitter, contro Janne Anderson, il commissario tecnico della Svezia, con cui ha avuto diversi confronti accessi in passato.

Stavolta la questione riguarda Dejan Kulusevski, il nuovo acquisto della Juventus escluso dalla formazione titolare dell’ultima partita della Svezia: “Un fott*** scherzo, questa è un’altra prova. Persona incompetente al posto sbagliato che soffoca il calcio svedese“.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

