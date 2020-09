Donnarumma, richiesta shock per il rinnovo | Juventus in agguato

Pare che Donnarumma ed i suoi agenti abbiano alzato la posta e le richieste per firmare il rinnovo di contratto con il Milan.

L’edizione di oggi del Corriere della Sera lancia aggiornamenti non positivi per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma.

Pare che le richieste del portiere e del suo entourage siano piuttosto alte, più del previsto. Mino Raiola avrebbe chiesto al Milan un rinnovo da 10 milioni netti a stagione, cifra a dir poco spaventosa per le casse rossonere.

L’offerta milanista si era fermata alla conferma dell’ingaggio attuale: 6 milioni (bonus compresi) all’anno per almeno 4-5 stagioni. Sembrava che la fumata bianca fosse vicina, invece Raiola ha nuovamente alzato la posta.

Si complica dunque questa situazione, con il Milan che punta sempre sulla fedeltà di Gigio, il quale ha dichiarato apertamente di voler restare a lungo in rossonero. Ma una differenza tale tra domanda e offerta rischia di far saltare il banco.

Inoltre il CorSera torna a parlare della Juventus come club sempre in agguato per ingaggiare Donnarumma. I bianconeri hanno una ‘cotta’ per il classe ’99 e l’occasione di prenderlo tra un anno a costo zero è più che intrigante. Il Milan deve muoversi per evitare il peggio: la clausola rescissoria potrebbe essere il compromesso giusto da inserire nel nuovo contratto di Gigio.

