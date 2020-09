Zenga, aneddoto su Tonali: “Che personalità! Quella volta a Venezia…”

Walter Zenga ha parlato di Sandro Tonali, svelando un aneddoto interessante avvenuto in Serie B durante la partita Venezia-Brescia.

Walter Zenga, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Sandro Tonali, complimentandosi con lui per la personalità che dimostra nonostante sia ancora ventenne. “Se hai quella personalità a 19 anni, hai anche grandi qualità. Pioli è bravo a far crescere i giovani”.

L’ex allenatore del Cagliari ha svelato un aneddoto relativo al prossimo centrocampista del Milan: “Mi ricordo di Venezia-Brescia, in Serie B. Dopo 20′ noi (Zenga allenava il Venezia NDR) restiamo in 10 uomini, l’espulsione l’aveva provocata proprio Tonali. Inizia una bordata di fischi al giocatore ogni volta che toccava il pallone. Lui non si è minimamente scomposto”.

Infine una previsione di Zenga sull’impatto di Tonali con la maglia del Milan: “Capirà cosa vuol dire stare in prima pagina e attirare aspettative, ma farà bene”.

