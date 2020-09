Calciomercato Milan – Fofana può partire, nuova offerta del Leicester

Wesley Fofana potrebbe lasciare il Saint-Etienne, che però chiede una cifra alta per il difensore che piace al Milan. Intanto il Leicester alza la proposta.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Wesley Fofana, giovane difensore centrale francese. Tuttavia, sarà molto difficile vedere il giocatore classe 2000 in maglia rossonera.

Il Saint-Etienne ritiene di avere in squadra un ragazzo destinato a diventare un top player, quindi ha fissato un prezzo alto. Il quotidiano L’Equipe rivela che il club francese vuole oltre 30 milioni di euro per cedere il talento transalpino. C’è stata una nuova offerta da parte del Leicester City, che ha messo sul tavolo 25 milioni, superando quella da 20 fatta dal Lipsia.

Il Saint-Etienne ufficialmente ha fatto sapere che Fofana per questa stagione non si muove, però tutto può succedere in sede di calciomercato. Inoltre, il calciatore non ha apprezzato il fatto che la società abbia dato al neo-arrivato Adil Aouchiche un ingaggio superiore al suo. Ciò gli ha creato un po’ di nervosismo e potrebbe spingerlo a chiedere la cessione.

Il Leicester City sta facendo sul serio per assicurarsi il difensore francese. Il Milan, che ha avuto più contatti con l’entourage, dovrà valutare quali mosse effettuare. Fofana è un pallino del capo-scout Geoffrey Moncada, però piace anche a Paolo Maldini e Frederic Massara.

