Calciomercato Milan – Un rossonero doc come vice-Donnarumma?

Spunta un altro nome per la porta del Milan, o quanto meno per il ruolo di vice Donnarumma. Si tratta di un grande tifoso rossonero.

E’ caccia aperta al dodicesimo uomo in casa Milan. Serve acquistare un secondo portiere, un elemento esperto che faccia da chioccia e da sparring partner a Gianluigi Donnarumma.

Dopo i diversi sondaggi effettuati tra portieri di Serie A e la pista Begovic che resta sempre in piedi, il Milan si starebbe informando su un elemento a sorpresa.

Secondo Sportmediaset sarebbe spuntata la candidatura di Vito Mannone. Si tratta di un estremo difensore italiano classe ’88, tra l’altro tifoso milanista doc.

Mannone ha sempre dichiarato la sua fede rossonera, ma non ha mai finora indossato la maglia del Milan. Il portiere nativo di Desio è un giramondo: ha giocato tanti anni in Premier League, ma ha anche recentemente provato le esperienza negli USA e in Danimarca.

Il suo cartellino appartiene al Reading, che non dovrebbe fare muro per eventuali proposte in arrivo per Mannone. Il Milan valuta tale opzione, il 32enne portiere sarebbe ben felice di approdare nel ‘suo’ club del cuore.

