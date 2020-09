Milan, secondo portiere: intoppo per Begovic, le alternative

Non sarà probabilmente Begovic il prossimo secondo portiere del Milan. La dirigenza rossonera non ha trovato l’accordo sull’ingaggio.

Asmir Begovic ha giocato gli ultimi sei mesi da secondo portiere del Milan. La nuova partenza di Pepe Reina, stavolta in direzione Lazio, sembrava riaprirgli le porte anche in questa stagione, ma la situazione appare in questo momento diversa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i rossoneri non hanno trovato l’accordo con il portiere del Bournemouth e hanno abbandonato la trattativa. La dirigenza valuterà quindi altri profili. Negli ultimi giorni si è vociferato il nome di Marco Sportiello, ventottenne estremo difensore dell’Atalanta, riserva di Gollini. Proprio l’infortunio del portiere titolare bergamasco ha frenato ogni ipotesi.

Meno probabile è la pista che porta a Vito Mannone, ex Arsenal. Il portiere è attualmente svincolato, ma non convince appieno Maldini e Massara. Remota anche la possibilità che arrivi Andrea Consigli, per cui è stato fatto un sondaggio

MILAN, DUE USCITE IN DIFESA