Milan, la settimana di Tonali: arriva in città

Domani Sandro Tonali sarà a Milano, poi mercoledì svolgerà le visite mediche che lo renderanno a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero

Le prossime ore saranno, finalmente, quelle di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 – come riporta il Corriere dello Sport – sarà a Milano nella giornata di domani, così da svolgere le visite mediche mercoledì. Il calciatore è il colpo di mercato di questa sessione.

Un esborso importante da parte del Milan, che con decisione, mettendo sul piatto una cifra totale di quasi 35 milioni di euro (10 milioni per il prestito, più 15 per il riscatto e altri 10 di bonus), ha strappato il forte calciatore alla concorrenza dell’Inter. I nerazzurri sembravano avere in pugno Tonali, che alla fine, invece, ha deciso di sposare il progetto Milan.

Scelto anche il numero di maglia con il quale difenderà i colori rossoneri per i prossimi anni. Il classe 2000, che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025, a 2,2/2,5 milioni di euro netti a stagione, avrà sulle spalle la 8 del suo idolo Gattuso. I motori sono davvero accesi, l’avventura al Milan di Sandro Tonali è pronta a cominciare.

