Calciomercato Milan, agente in sede: si tratta il portiere

Il Milan è alla ricerca di un vice Donnarumma. A Casa Milan è arrivato Giuseppe Riso, rappresentante di Marco Sportiello, che piace ai rossoneri.

Proseguono gli incontri a Casa Milan. Dopo gli intermediari di Mykolenko e Marcos Senesi, è la volta di Giuseppe Riso. Il noto agente quasi certamente incontrerà la dirigenza rossonera, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, come riporta Calciomercato.com, per parlare di Marco Sportiello. Il portiere di proprietà dell’Atalanta è uno degli indiziati ad occupare il ruolo di vice Donnarumma.

Begovic resta ancora un’idea ma per far ritorno a Milanello serve un importante sacrificio economico. Sono troppi infatti i 2milioni di euro netti percepiti per le casse del Milan.

