Telegraph – Non solo Milan: offerta inglese per Bakayoko

Spunta una concorrente inglese per Tiemoue Bakayoko: il centrocampista è vicino al Milan, ma occhio agli inserimenti dalla Premier.

La trattativa tra Milan e Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko ha subito una frenata. Niente di grave, ma il club italiano non vuole fare le cose di fretta.

L’idea del Milan è di aspettare qualche giorno in più sperando che la posizione dei ‘Blues‘ si ammorbidisca, in particolare sul costo totale dell’operazione.

Ma i rossoneri devono comunque guardarsi da una possibile rivale. Secondo il tabloid Telegraph, il Crystal Palace si sarebbe mosso di recente per ingaggiare lo stesso Bakayoko.

Una concorrente importante, visto che il club londinese ha voglia di costruire una squadra competitiva e anche la disponibilità economica per farlo. Non è da escludere che il Palace possa inserirsi tra Milan e Chelsea e fare sul serio per il mediano francese.

Bakayoko al momento vuole però soltanto il Milan. Ha già detto sì all’offerta contrattuale ed è pronto con entusiasmo a rientrare in Italia. A patto che la proposta del club inglese non faccia la differenza.

