Calciomercato Milan – Ritorno in vista per Pessina

Il giovane mediano Matteo Pessina potrebbe rientrare nella sua vecchia squadra. Arrivano notizie piuttosto certe su questa operazione.

Tra i tanti centrocampisti osservati da vicino dal Milan c’è anche il profilo di Matteo Pessina. Il calciatore classe ’97 è molto apprezzato dalle parti di via Aldo Rossi.

Acquistandolo, il Milan farebbe un affare doppio: si assicurerebbe uno dei centrocampisti italiani di maggior rendimento dello scorso campionato e lo pagherebbe la metà. Grazie una clausola imposta all’Atalanta al momento della sua cessione, Pessina garantirebbe ai rossoneri il 50% sulla futura rivendita.

Ma secondo il Corriere di Verona l’opzione più probabile per il futuro di Pessina è a tinte gialloblu. Possibile il suo ritorno all’Hellas Verona, dove ha disputato un’ottima stagione nel 2019-2020. In queste ore Atalanta e Verona stanno lavorando al ritorno, sempre in prestito, del 23enne centrocampista in Veneto.

Una beffa per il Milan che potrebbe approfittare dell’occasione e pressare l’Atalanta, soprattutto se l’affare Bakayoko dovesse subire rallentamenti decisivi.

