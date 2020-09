Romulo: “Milan, Tonali farà bene. Ma era meglio l’Inter”

Il centrocampista brasiliano Romulo conosce molto bene Sandro Tonali. Ecco cosa pensa del suo trasferimento sicuro al Milan.

Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000 entro questa settimana firmerà il suo primo contratto con i rossoneri.

Il suo ex compagno di squadra Romulo, calciatore del Brescia, ha parlato a Tuttomercatoweb.com proprio del futuro in rossonero di Tonali. Parole al miele quelle dell’italo-brasiliano: “Sandro è un ragazzo, ma è già forte, crescerà. Al Milan farà bene, bisognerà capire però come farà la squadra che negli ultimi anni ha fatto un po’ fatica. Se la società sarà organizzata allora Tonali renderà al massimo. Però non sono sicuro che il Milan riesca a fare grandissime cose nell’immediato, anche se spero per Sandro di si”.

Romulo però avrebbe voluto vederlo altrove: “Sicuramente sarebbe stato meglio andare all’Inter. Conte al suo primo anno è arrivato ad un punto dallo Scudetto e in finale di Europa League. Il Milan negli ultimi anni ha avuto un po’ di problemi, ma mi auguro possa fare bene”.

LEGGI ANCHE -> BAKAYOKO AL MILAN, MA CON CALMA