Calciomercato Milan, Psg su Bennacer: super offerta respinta

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Offerta dal PSG per Bennacer altissima, ecco la risposta arrivata da via Aldo Rossi.

Sandro Tonali arriverà presto a Milanello per cominciare la nuova avventura in rossonero. Andrà a rinforzare il centrocampo, al momento composto da Ismael Bennacer e Franck Kessie. Paolo Maldini sta provando a prendere anche Tiemoué Bakayoko, come è ormai noto: si cerca l’accordo per chiudere definitiamente la trattativa, ad ora in fase di stallo.

Tonali e forse Bakayoko farebbero pensare ad una possibile uscita, considerando che Bennacer ha la stima da tempi non sospetti del Paris Saint-Germain di Leonardo. In Francia, nelle ultime ore, si è parlato di un’offerta addirittura di 40 milioni da parte di francesi per prendere il centrocampista algerino. Una proposta allettante, ma che a quanto pare non convince la società di via Aldo Rossi.

Come scrive il Corriere dello Sport infatti, il Milan e lo stesso Bennacer avrebbero rifiutato la proposta di Leonardo. Entrambe le parti vogliono continuare insieme. Anche Elliott Management è contenta delle qualità del ragazzo e vuole trattenerlo. Insomma, Bennacer e il Milan saranno ancora insieme, e l’algerino potrà comporre una coppia con Tonali di assoluto valore e livello. E se ci saranno Kessie e Bakayoko pronti a dare il cambio, allora il centrocampo rossonero potrà definirsi completo.

MILAN, CACCIA AL DIFENSORE: LE ULTIME NEWS