Calciomercato Milan, Deulofeu difficile: c’è Monchi

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Deulofeu si allontana, il calciatore piace alla Fiorentina e al Siviglia. Possibile ritorno in Spagna quindi.

Gerard Deulofeu è stato accostato al Milan in queste ultime settimane di Calciomercato. I rossoneri hanno preso Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid e potrebbero aver accantonato l’idea. Nel frattempo sul calciatore del Watford l’interesse si è fatto più ampio: la Fiorentina ci pensa, ma ora c’è anche il Siviglia.

Monchi avrebbe chiesto informazioni al club inglese per Deulofeu, un esterno di grandissime qualità tecniche e con un ottimo dribbling. Si sposa perfettamente con le caratteristiche del calcio di Julen Lopetegui. Al Siviglia tra l’altro ritroverebbe Jesus Suso: entrambi sono stati molto importanti per il Milan di Vincenzo Montella nel 2017 per il ritorno in Europa.

