Calciomercato Milan, nuova concorrente per Kumbulla: ecco l’offerta

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Kumbulla piace da tempo a Massara e Maldini, ma adesso un altro club si muove per lui.

Sfumato il trasferimento all’Inter, Marash Kumbulla si sta guardando intorno per definire il suo futuro. Il Milan, che lo ha visto più volte da vicino nel corso dell’anno, potrebbe farci un pensiero: è perfetto per il progetto di Elliott Management e sistemerebbe il problema difesa (al momento manca una riserva affidabile di Romagnoli e Kjaer).

Ma il difensore piace anche ad altre squadre. Come scrive il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe inserita anche alla Lazio, alle prese con il problema del rinnovo di Francesco Acerbi. Stando quanto riportato dal quotidiano, Claudio Lotito si sarebbe spinto ad offrire 20 milioni più il cartellino di André Anderson.

Per adesso il Milan non ha fatto offerte, né ha mostrato interessamenti concreti. Ma il suo nome è sicuramente sul taccuino di Frederic Massara e Paolo Maldini, al momento impegnati in altre questioni. Vedremo se diventerà un obiettivo, ma intanto le altre concorrenti si muovono. Potrebbe essere troppo tardi.

