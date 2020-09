Calciomercato Milan, rifiutato Senesi. Maldini punta Mykolenko e Supryaga

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Ecco cosa è successo oggi in sede dopo l’incontro dei dirigenti rossoneri con due agenti.

Un’altra giornata di lavoro per Paolo Maldini e Frederic Massara a Casa Milan. Nel pomeriggio, infatti, i due dirigenti hanno ricevuto la visita di alcuni agenti. Nel corso di questo summit, spiega Alfredo Pedullà sul suo sito, sarebbe stato proposto il profilo di Senesi, un difensore centrale in forza al Feyenoord: il Milan avrebbe però rifiutato. Piacciono invece due calciatori.

Si tratta di Mykolenko, terzino sinistro ucraino (segnalato a Maldini da Shevchenko), e Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev e anche lui ucraino, un nome che, per caratteristiche (e per la provenienza), viene spesso accostato proprio allo stesso Sheva.

Per Mykolenko la valutazione è di 15-18 milioni più bonus. L’attaccante, invece, costa meno di 15 milioni.

Capitolo Bakayoko: secondo Pedullà il calciatore non aspetterà in eterno, ma ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto. Il francese, pur di tornare, ha detto sì anche alla riduzione dello stipendio. Ecco perché si aspetta un’accelerata del Milan nelle prossime ore.

LIONE SU PAQUETA: LE ULTIME NEWS