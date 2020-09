Calciomercato Milan, Lione in pressing su Paquetà: i dettagli

Lucas Paquetà potrebbe lasciare presto il Milan. Il club rossonero lo ha messo sul mercato e vorrebbe monetizzare per sbloccare altre trattative. Sul giocatore c’è il Lione.

Lucas Paquetà è il primo nome sulla lista dei partenti del Milan. Il trequartista brasiliano, arrivato dal Flamengo per 35 milioni, non ha convinto nella sua esperienza rossonera, così la dirigenza vorrebbe cederlo. L’intenzione del Milan è quella di non realizzare una minusvalenza, quindi la cifra richiesta si aggira attorno a quanto speso per acquistarlo.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Lione è il club che si è mosso con più insistenza. L’asse con il club francese è diventato serio, dopo gli arrivi di Kalulu e Tatarusanu. Ora la società dovrebbe sfruttare questo ulteriore contatto per cedere Paquetà e sbloccare alcune trattative in corso.

Nelle ultime ore sono stati frequenti i contatti tra i francesi e l’agente del brasiliano Eduardo Uram. Se ne riparlerà nei prossimi giorni e in caso di accordo tra Lione e Paquetà, poi anche la trattativa tra le squadre sarebbe in discesa.

