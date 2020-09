LIVE | Tonali-day, iniziano le visite mediche

Sandro Tonali è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Tifosi in attesa del calciatore alla clinica La Madonnina

Tutto pronto per il Tonali day. Il centrocampista oggi diventerà a tutti gli effetti, ufficialmente, un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore, sbarcato ieri nel capoluogo lombardo si recherà in mattinata a La Madonnina, la clinica dove effettuerà le visite mediche., prima di passare da Casa Milan per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.

8.50 – Sandro Tonali è arrivato alla clinica per iniziare le visite mediche. Tanti tifosi ad accoglierlo. Grazie al collega Pietro Balzano Prota.

Sandro #Tonali day: si parte con le visite mediche 🔴⚫️ pic.twitter.com/jP8Wq2XcUF — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) September 9, 2020

8.15 – Diversi i tifosi davanti la clinica La Madonnina ad aspettare il nuovo acquisto del Milan

In attesa di recarsi alla clinica, Tonali nella notte ha già fatto iniziare la sua avventura in maglia Milan, postando sulla propria storia una foto, che lo ritrae da piccolo con la maglia rossonera, con scritto è colpa delle favole e una coppia di cuori rossoneri