Sportmediaset – Milan, rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 10 milioni

Mino Raiola ha alte pretese per il prolungamento contrattuale di Gigio Donnarumma, che vuole rimanere al Milan. Non sarà agevole arrivare alle strette di mano.

Deve ancora decollare la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto scade a giugno 2021 e c’è la volontà sia del Milan che del portiere di prolungare.

Tuttavia, le negoziazioni sono tutt’altro che semplici. Quando c’è da trattare con un agente come Mino Raiola, non è mai facile arrivare a un accordo. Abbiamo già visto per Zlatan Ibrahimovic quanto tempo sia servito per giungere all’intesa definitiva e alla firma.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, è da escludere che Donnarumma lasci il Milan a parametro zero nel 2021. Il ragazzo è riconoscente al club e non se ne andrebbe mai con tale modalità. Ma per il rinnovo del contratto c’è da lavorare con il procuratore.

La società vorrebbe mantenere l’ingaggio base a 6 milioni di euro netti a stagione, ma aggiungendo dei bonus per arrivare sui 7-7,5. Raiola chiede più soldi per il prolungamento, circa 10 milioni con i bonus. Non sarà per nulla facile arrivare a un accordo totale nelle prossime settimane.

