Calciomercato Milan – Per Krunic proposta dalla Germania

Rade Krunic può proseguire la sua carriera in Germania. Una squadra della Bundesliga lo vuole e ha pronta l’offerta al Milan per questa finestra di mercato.

Il futuro di Rade Krunic potrebbe essere lontano dal Milan, dove è approdato un anno fa proveniente dal retrocesso Empoli. Oltre a lui, anche Ismael Bennacer arrivò dalla squadra toscana.

Ma se l’algerino è presto diventato un titolare in rossonero, invece il bosniaco ha vissuto una stagione differente. Ha avuto dei problemi fisici e spesso ha fatto panchina a Franck Kessie. Non è una prima scelta di Stefano Pioli, che comunque apprezza il suo impegno quotidiano a Milanello.

Considerato l’arrivo di Sandro Tonali e quello probabile di un altro mediano, Krunic potrebbe dire addio alla maglia rossonera. Raffreddatasi la pista Torino, adesso c’è il Friburgo in pressing per ottenere le prestazioni del giocatore. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la società tedesca è disponibile a offrire 8 milioni di euro.

Si tratta della medesima cifra che ha speso il Milan un anno fa per acquistare il centrocampista bosniaco dall’Empoli. Una proposta che in via Aldo Rossi potrebbe essere accettata, una volta che sarà chiuso l’arrivo di un altro rinforzo in mediana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, il Lione prepara l’offerta per Paquetà: i dettagli