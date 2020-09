Milan, Tonali videochiama Gattuso: arriva la benedizione

Sandro Tonali giocherà con la maglia numero 8. Il centrocampista classe 2000 ha chiesto il permesso a Gattuso per poterla indossare

Ormai non è più un segreto, Sandro Tonali indosserà la numero 8. La maglia che fu del suo idolo Gennaro Gattuso. Nonostante in molti lo paragonino ad Andrea Pirlo, l’ormai ex centrocampista del Brescia non ha mai avuto dubbi in merito: è l’attuale tecnico del Napoli il suo idolo.

Come conferma la Gazzetta dello Sport in edicola stamani, Tonali ha voluto la ‘benedizione’ di Gattuso per indossare la numero 8. Il classe 2000 ha videochiamato l’ex centrocampista del Milan, ricevendo, ovviamente, il via libera.

