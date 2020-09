Calciomercato Milan, addio all’Inter: rossoneri in agguato

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Vecino lascia l’Inter, potrebbe diventare un’occasione per i rossoneri. Maldini ci pensa.

In Casa Milan potrebbe presto tornare di moda il nome di Matias Vecino. Dopo una richiesta di informazioni durante il Calciomercato invernale, ora la pista potrebbe riaprirsi. Già non del tutto coinvolto del progetto Antonio Conte, l’uruguagio adesso è chiuso anche da Arturo Vidal, preso dai nerazzurri proprio in queste ore. L’addio è inevitabile, e lo conferma anche il Corriere dello Sport.

Come scrive il quotidiano questa mattina, Vecino – che andrà via a prezzo di saldo – potrebbe diventare un obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo Sandro Tonali (sono ancora in corso le visite mediche), il Milan pensa ad un altro centrocampista: la trattativa con Tiemoué Bakayoko ha subito dei rallentamenti, ma il francese resta il favorito. Soumaré del Lille è un’alternativa, così come lo stesso Vecino, ex Fiorentina e ormai veterano della nostra Serie A.

PRESO IL VICE DONNARUMMA: NOME A SORPRESA

Milan, torna di moda Vecino

Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Diavolo. Se ne è parlato anche durante il mese di gennaio: diverse fonti raccontavano di un possibile scambio con Franck Kessie, stimato da Conte e in difficoltà al Milan. Ma in questi sei mesi le cose sono cambiate; anzi, si sono rovesciate.

L’ivoriano è diventato ormai intoccabile, e questo grazie a Stefano Pioli che lo ha traformato, sotto ogni punto di vista (soprattutto quello tattico). Non è cambiata per nulla, invece, la situazione di Vecino; anzi, il suo addio all’Inter adesso è una cosa ormai scontata. Il Milan è alla finestra, in attesa di notizie da Londra.

AMICHEVOLE MILAN-VICENZA: LA PROBABILE FORMAZIONE