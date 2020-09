Milan-Vicenza, formazioni ufficiali: Maldini e Colombo titolari

Le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Domenico Di Carlo per il match Milan-Vicenza di oggi a Milanello. Non c’è Zlatan Ibrahimovic.

Alle ore 17 il Milan affronta in amichevole il Vicenza a Milanello. Si tratta del terzo test, dopo quelli contro Novara e Monza, per la squadra di Stefano Pioli. Il prossimo sarà sabato contro il Brescia.

Di seguito la formazione ufficiale rossonera per la partita di oggi.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma G.; Calabria, Michelis, Duarte, Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Maldini; Colombo

Zlatan Ibrahimovic non è neanche in panchina. Nel suo programma era previsto un allenamento personalizzato, dunque non giocherà la sfida contro il Vicenza a Milanello. Lo ha spiegato Milan TV.

